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Иркутская область перешла на режим повышенной готовности из-за морозов

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за аномальных морозов. Об этом в четверг, 1 декабря, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Так, режим повышенной готовности из-за понижения температур в регионе будет действовать до 5 декабря, пишет RT. Затем состоится новое заседание, на котором будет решаться вопрос о необходимости продления режима.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров, больше половина которых происходит из-за короткого замыкания электропроводки, отмечает телеканал «360». Кроме того, стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.

С 26 ноября в ряду районов Иркутской области установились сильные морозы. Где-то столбики термометров опустились до -30…-40 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, с 1 по 3 декабря в Приангарье ожидается до минус -20…-25 градусов ночью, местами возможно понижение до -37 градусов, днем — -15…-20 градусов.

1 декабря МЧС предупредило жителей Оренбургской области об аномальном похолодании. Низкие температуры воздуха ожидаются с 1 по 5 декабря.

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