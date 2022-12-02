В Warner Bros. рассказали о планах по созданию спин-оффа «Гарри Поттера»

Глава американской компании Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах снять спин-офф по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

В беседе с Variety 30 ноября Данги подчеркнула, что уже ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.

Она добавила, что фанаты готовы к продолжению франшизы о Гарри Поттере, пишет «Москва 24».

1 декабря кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что сериал о Гарри Поттере ждет огромный успех среди зрителей. По мнению кинокритика, фанаты знаменитой истории всегда готовы к продолжению, на это указали рейтинги вышедшего в прошлом году спецэпизода к 20-летию с выхода первого фильма. Шнейдеров высказал уверенность в том, что и нынешнее поколение детей будет ждать продолжения, отмечает телеканал «360».

О том, что во вселенной «Гарри Поттера» может появиться спин-офф, стало известно в августе 2022 года. Тогда сообщалось, что над ним работают британская писательница Джоан Роулинг совместно с компанией Warner Brothers. Сделка с высокой долей вероятности была заключена еще полгода назад, и сейчас партнеры трудятся над созданием сериала.

1 января 2022 года прошла премьера спецвыпуска с участием актеров фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия франшизы. Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о создании волшебной киносаги, напоминает сайт kp.ru.