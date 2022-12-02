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Эксперт объяснил необходимость подготовки линии обороны в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Любая укрепленная линия — это опора, на которую опираются армейские подразделения. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя информацию о том, что в Херсонской области продолжается строительство оборонительных рубежей.

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«Мощные инженерные сооружения необходимы не только при глухой обороне, но и при подготовке активных действий, они придают устойчивость войскам. Наступать везде нельзя. На участках, где мы не ведем наступательных действий, конечно же, надо иметь эшелонированные укрепления. Нам противостоит хорошо подготовленный и вооруженный противник, которым нельзя пренебрегать. Инженерные сооружения позволяют на порядок повысить стойкость даже небольших подразделений. Под Харьковом мы не готовились к обороне и были за это наказаны», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в России хорошая военная инженерная школа.

«Чем больше у нас времени, тем крепче будет наша оборона, в этом можно не сомневаться», — считает Владислав Шурыгин.

В четверг, 1 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что возведение фортификационных сооружений в левобережной части региона ведется в высоком темпе. По его словам, работы проводятся «по научному обоснованию военной науки». Укрепления строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые, привлечено достаточно большое количество строительных компаний, пояснил Сальдо.

Подробнее — в материале «Известий»:

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