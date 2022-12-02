Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в пятницу, 2 декабря, сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Старший сержант Денис Верхотуров в составе экипажа боевой машины осуществлял прикрытие на одном из направлений танкового наступления противника. Командир экипажа заметил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей мотострелковой роты. Экипаж продолжал наблюдение, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков. Дождавшись выдвижения бронегруппы противника, Денис Верхотуров точными и быстрыми выстрелами из противотанкового ракетного комплекса боевой машины уничтожил три бронемашины противника. Понеся потери на рубеже перехода в атаку, противник отступил, так и не вступив в бой. Благодаря решительности и точности стрельбы Верхотурова попытка наступления врага была сорвана.

При выполнении боевого полета экипаж Су-34 старшего лейтенанта Петра Каштанова нанес авиационный удар по скоплению вражеской военной техники, после чего начал маневрирование против ПВО противника. Затем украинские националисты произвели пуск двух ракет из ПЗРК, в результате чего был поврежден двигатель самолета. Экипаж решил катапультироваться. Приземлившись на территории, контролируемой противником, Каштанов сильно травмировал руку, а штурман потерял сознание. Несмотря на это, командир экипажа перенес товарища и замаскировался. Украинские боевики прибыли к месту приземления экипажа спустя 10–15 минут и начали прочесывать местность, призывая российских военных сдаться в плен. Не поддаваясь провокациям, летчики наблюдали за противником с готовностью вступить в бой. Начавшийся артиллерийский обстрел боевиков заставил их отступить. Чтобы не демаскировать свое местоположение, экипаж начал перемещаться в сторону своей группировки войск. Летчики вышли с вражеской территории и были эвакуированы к месту дислокации своей воинской части. За проявленное мужество и героизм старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя России.

Мотострелковый взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Киушкина выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинские боевики попытались прорвать оборону. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением все атаки украинских националистов на позиции были отбиты силами взвода. Под командованием Киушкина взвод, усиленный танками, перешел в наступление и уничтожил укрепления противника, где он скрытно скапливался для проведения атак на позиции взвода. Грамотные и неожиданные для противника действия старшего лейтенанта Киушкина позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

Днем ранее российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов националистов. Военные ВС РФ также уничтожили пять артиллерийских орудий противника благодаря четким указаниям подполковника Руслана Кутлугильдина.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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