ВКС РФ успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ успешно провели испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 2 декабря.
Пуск состоялся на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Ранее, 31 октября, модернизированный российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний, в настоящее время идет подготовка к государственным испытаниям. Отмечается, что «Корнет-Д1» показал на предварительных испытаниях полное соответствие требованиям тактико-технического задания Минобороны РФ.
В июле сообщалось, что зенитные ракетные системы нового поколения С-500 «Прометей» поступят на вооружение армии. Модернизированная, благодаря им, система ПРО Москвы удвоит показатели надежности обороны.