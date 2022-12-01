Баллон с освежителем воздуха взорвался в караоке-ресторане в Петербурге

В Санкт-Петербурге в караоке-ресторане взорвался баллон с освежителем воздуха, в результате чего пострадал один человек.

ЧП произошло в ночь на 1 декабря в заведении, расположенном на Малой Посадской улице. В подсобке заведения разорвало баллон с освежителем воздуха, который нагрелся от тепловой пушки.

В результате взрыва пострадал один из сотрудников ресторана, но смог самостоятельно выбраться из подсобки. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами 15% предплечий и лица, сообщил телеканал «78». Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что из-за взрывной волны вещи разлетелись по всему помещению, в результате чего возник пожар. Другой сотрудник оперативно потушил возгорание при помощи огнетушителя, отмечает телеканал «360».

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

27 ноября мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге. Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, в момент возгорания рядом с мужчиной находился ребенок. Он не пострадал.