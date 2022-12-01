Дело возбуждено после смерти ребенка в результате возгорания автомобиля в Волгограде

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля, в результате которого скончался малолетний ребенок. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщается на сайте СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

ЧП произошло ранее 1 декабря в районе дома 70 по улице Комарова в Советском районе Волгограда. В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей, пишет «Москва 24».

В результате погиб трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле Skoda. 52-летний владелец авто, отец ребенка получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован, сообщает телеканал «360».

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, пишет «Ридус».

В ходе осмотра указанного автомобиля были обнаружены два ацетиленовых баллона, пишет REGNUM. Предположительно, произошла утечка газа, которая привела к возгоранию.

Как отмечает телеканал «Звезда», два автомобиля выгорели полностью. Еще два получили частичные повреждения, пишет RT.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.