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Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным по Украине

Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным для решения конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом французский лидер заявил в четверг, 1 декабря, по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Мы (французская сторона. — Ред.) всегда стремились избежать эскалации и добиться конкретных целей, в том числе по вопросу безопасности АЭС в зоне конфликта, в частности Запорожской АЭС», — сказал Макрон после переговоров с Байденом в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел Елисейский дворец в Twitter.

Он также назвал важной работу, которую ведет МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси с начала конфликта на Украине. При этом он подчеркнул вклад Франции в эту работу.

Эмануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом 29 ноября. Его пребывание в Соединенных Штатах продлится до 2 декабря. В ходе встречи с американским президентом Макрон заявил, что Париж заинтересован в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с Вашингтоном.

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. В Кремле в свою очередь отметили, что в планах Путина пока нет разговора с Макроном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября сообщал, что от французской стороны не поступало никакой инициативы в вопросах переговоров и обсуждения ситуации на Украине.

31 октября Владимир Путин указал, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция РФ известна.

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