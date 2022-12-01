Благоустройство площадки у станции «Сокольники» БКЛ метро завершено на 95%

Специалисты завершили благоустройство основной площадки около станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы на 95%. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ходе благоустройства территории около станции «Сокольники» БКЛ красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 га. Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски, пишет «Москва 24».

Весной 2023 года на территории планируют установить малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.

Кроме того, практически полностью завершен монтаж уличного освещения на прилегающей к станции территории. Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на улице Гастелло и Поповом проезде в настоящее время ведется обустройство спортивных площадок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает сайт kp.ru, в среду, 30 ноября, мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. До конца года планируются технические пуски восточного и южного участков. К запуску, по словам чиновника, необходимо подготовить девять станций метро и 11 перегонов. Помимо этого, необходимо достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ».

Также накануне стало известно, что уникальное подземное здание для размещения тягово-понизительной подстанции создано под землей на северо-восточном участке БКЛ метро. Как отмечает НСН, подземное сооружение расположено на перегоне между станциями «Рижская» и «Сокольники». Глубина заложения подземного девятиэтажного здания составляет около 40 м.

21 ноября сообщалось, что на Сокольнической площади рядом со станцией БКЛ московского метро «Сокольники» высадят почти 100 лип и свыше 530 кустарников. Помимо этого территорию площади будут украшать хвойные деревья, а также цветники из летников, многолетников и декоративных трав.

В сентябре Собянин заявлял, что основные работы по строительству БКЛ завершатся до конца 2022 года. По словам чиновника, потом к БКЛ присоединятся новые радиальные направления, отмечает телеканал «360».

На северо-восточном участке БКЛ разместятся три строящиеся станции — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно действующие в составе Некрасовской линии метро.

Длина БКЛ составит свыше 70 км. На ней будут действовать 31 станция, 22 из которых уже открыты и принимают пассажиров.