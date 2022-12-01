Реклама
Прямой эфир
Экономика
ФАС утвердила приказ об увеличении цен на газ в РФ на 8,5%
Армия
ВС РФ продолжили сжимать кольцо вокруг Авдеевки
Мир
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Происшествия
При обстреле центра Донецка повреждения получило здание администрации
Мир
Украинская рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Общество
«Аэрофлот» заявил о разработке нового решения по системе развлечений в самолетах
Мир
Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным по Украине
Спорт
Тренер сборной Бельгии ушел в отставку на фоне сенсационного вылета с ЧМ-2022
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
Политика
Кабмин расширил список запрещенных к вывозу из РФ товаров
Спорт
Бельгия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022
Общество
Михаил Волков возглавит «Почту России»

Благоустройство площадки у станции «Сокольники» БКЛ метро завершено на 95%

Центральную аллею около стации БКЛ «Сокольники» метро Москвы вымостили кирпичом под старину
0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты завершили благоустройство основной площадки около станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы на 95%. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Территория развития: как растет транспортная инфраструктура Москвы
«Мосинжпроект» создает новый облик столицы

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ходе благоустройства территории около станции «Сокольники» БКЛ красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 га. Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски, пишет «Москва 24».

Весной 2023 года на территории планируют установить малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.

Кроме того, практически полностью завершен монтаж уличного освещения на прилегающей к станции территории. Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на улице Гастелло и Поповом проезде в настоящее время ведется обустройство спортивных площадок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает сайт kp.ru, в среду, 30 ноября, мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. До конца года планируются технические пуски восточного и южного участков. К запуску, по словам чиновника, необходимо подготовить девять станций метро и 11 перегонов. Помимо этого, необходимо достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ».

Также накануне стало известно, что уникальное подземное здание для размещения тягово-понизительной подстанции создано под землей на северо-восточном участке БКЛ метро. Как отмечает НСН, подземное сооружение расположено на перегоне между станциями «Рижская» и «Сокольники». Глубина заложения подземного девятиэтажного здания составляет около 40 м.

21 ноября сообщалось, что на Сокольнической площади рядом со станцией БКЛ московского метро «Сокольники» высадят почти 100 лип и свыше 530 кустарников. Помимо этого территорию площади будут украшать хвойные деревья, а также цветники из летников, многолетников и декоративных трав.

В сентябре Собянин заявлял, что основные работы по строительству БКЛ завершатся до конца 2022 года. По словам чиновника, потом к БКЛ присоединятся новые радиальные направления, отмечает телеканал «360».

На северо-восточном участке БКЛ разместятся три строящиеся станции — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно действующие в составе Некрасовской линии метро.

Длина БКЛ составит свыше 70 км. На ней будут действовать 31 станция, 22 из которых уже открыты и принимают пассажиров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022