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Украинская рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

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Фото: TASS/Zuma
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Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к реформированию ООН и зафиксировала «нелегитимность» участия России в организации. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского парламента в четверг, 1 декабря.

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«Принятое народными депутатами Украины постановление впервые в истории на уровне парламента в официальном документе зафиксировало факт незаконного пребывания России в Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Киев обратился в другие парламенты с требованием признать это или «по крайней мере дать задание своим делегациям в ООН обратиться к руководству Организации с требованием предоставить документы, на основании которых российская делегация действует и находится в ООН».

Как заявил один из авторов этого постановления – народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, для Украины сейчас критически важно прекратить пребывание России в ООН и тем самым якобы разблокировать Организацию для дальнейшей работы и по репарациям и обеспечению безопасности.

ООН была создана после Второй мировой войны странами-участницами антигитлеровской коалиции, в числе которых СССР. Отношения Российской Федерации и ООН были унаследованы после распада Советского Союза. Преемственность была поддержана бывшими членами СССР и не вызывала возражений со стороны членов ООН.

Также 1 декабря Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении Центрального банка РФ, чтобы украинская сторона смогла получить замороженные активы России.

До этого, 14 ноября, сообщалось, что в раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить РФ из состава группы. Кроме того, Киев призвал G20 усилить антироссийские санкции, а также существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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