В Швеции рассказали о новом варианте проведения диверсии на «Северных потоках»

Взрывные заряды для диверсии на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» были размещены за пределами газопроводов. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг в интервью газете Expressen.

По его словам, взрывные заряды, скорее всего, были спущены с надводного судна.

«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — отметил он.

Ливонг предположил, что операцией могли управлять с одного или нескольких кораблей.

Согласно другой версии, для осуществления взрывов использовались подводные аппараты, с которых водолазы устанавливали заряды у труб.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.