Опубликованы кадры возвращения 50 российских военных из украинского плена.

«Привет, Россия! Мы дома», — сказал один из бойцов.

Военные не скрывали эмоций. Один из вернувшихся поблагодарил командование за вызволение из плена. Некоторые сразу начали звонить родным и близким.

Ранее в этот день с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию были возвращены 50 военнопленных. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, где им также будет оказана психологическая помощь.

26 ноября в Минобороны РФ рассказали об успешном обмене девятью военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам также угрожала смертельная опасность в плену.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».