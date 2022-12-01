Опубликованы кадры возвращения 50 российских военных из украинского плена
Опубликованы кадры возвращения 50 российских военных из украинского плена.
«Привет, Россия! Мы дома», — сказал один из бойцов.
Военные не скрывали эмоций. Один из вернувшихся поблагодарил командование за вызволение из плена. Некоторые сразу начали звонить родным и близким.
Ранее в этот день с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию были возвращены 50 военнопленных. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, где им также будет оказана психологическая помощь.
26 ноября в Минобороны РФ рассказали об успешном обмене девятью военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам также угрожала смертельная опасность в плену.
До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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