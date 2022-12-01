«Аэрофлот» заявил о разработке нового решения по системе развлечений в самолетах

«Аэрофлот» работает над отечественным техническим решением возобновления работы системы развлечений в самолетах. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании.

Это решение будет сертифицировано в соответствии с требованиями воздушного законодательства РФ.

Ранее в этот день «Аэрофлот» в своем Telegram-канале сообщил, что система развлечений стала недоступна на части самолетов авиакомпании из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги. Вместо использования системы развлечения в компании пассажирам порекомендовали «устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета», в том числе почитать книгу или почистить фотографии в галерее телефона.

«Обращаем ваше внимание, что речь идет не о лицензии на медиаконтент, а об оборудовании, техническое сопровождение которого обеспечивалось зарубежными провайдерами. Дальнейшая эксплуатация стримингового оборудования на настоящем этапе не представляется возможной», — пояснили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании.

Как объяснили в «Аэрофлоте», стриминговая система развлечений работает по принципу индивидуального подключения пассажира с персонального гаджета через Wi-Fi-соединение на борту по локальной сети. Так, пользователи могли подключаться к порталу системы и просматривать медиаконтент, который загружен на специальный сервер на борту самолета.

При этом сам программный контент систем развлечений предоставляется российским поставщиком, работа с которым продолжается. В стационарных системах развлечений, представленных на дальнемагистральном флоте авиакомпании, а также в бизнес-классе В737 и А320 neo, программа медиаконтента также воспроизводится, пояснили в авиакомпании.

Традиционной системой оборудованы, как правило, дальнемагистральные самолеты, а на Airbus A320/321 и Boeing 737 доступна только стриминговая.

1 августа сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.