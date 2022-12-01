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Песков призвал «всех молчать» на тему об обмене заключенными

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал воздержаться от высказываний о возможных подвижках в вопросе обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.

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«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном продвижении в этом вопросе до конца текущего года.

Песков также добавил, что в течение текущего года контакты между Россией и США по линии администрации президента РФ не планируются.

Ранее 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что канал с США по обмену заключенными работает, Россия надеется на результат. Министр рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «звонил давным-давно» по поводу тех американских граждан, которые осуждены и сидят в российской тюрьме.

11 ноября Песков отметил, что Москва серьезно относится ко всем идеям, выдвинутым в рамках двустороннего диалога, и американской стороне хорошо известны серьезные предложения РФ по поводу обмена заключенными.

До этого, 9 ноября, Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

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