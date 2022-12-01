Ремонт Витебского проспекта в Петербурге завершили раньше срока

В Санкт-Петербурге раньше срока завершили ремонт Витебского проспекта на отрезке от Заставской улицы до улицы Типанова. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Ленченко.

«Специалисты «АБЗ-Дорстрой» и ПО «Возрождение» переустановили бортовой камень, обновили покрытия тротуаров и проезжей части», — цитирует политика телеканал «78».

Согласно контракту, работы должны были завершиться 16 декабря, однако подрядчику удалось сократить сроки и сдать дорогу раньше на две недели.

Протяженность участка, который привели в порядок, составляет 4,49 км. На отрезке было уложено 26,7 тыс. т асфальта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до 28 декабря ограничили проезд в Выборгском районе. Речь идет о Финляндском проспекте на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Сампсониевского моста.