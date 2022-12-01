Задержан обстрелявший машину с ребенком в Новой Москве мужчина

В Новой Москве задержали мужчину, который напал на женщину и обстрелял ее автомобиль, где находился ребенок. Злоумышленника 1 декабря доставили в отделение полиции.

По информации главного управления МВД РФ по Москве, в результате стрельбы никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Конфликт произошел 1 декабря в частном секторе. Мужчина выстрелил в иномарку с ребенком, а затем ударил женщину.

Причина произошедшего не уточняется.

30 ноября на юго-западе Москвы двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со $100 тыс., в процессе задержания один из них открыл стрельбу по полицейским. При стрельбе никто не пострадал. Стрелявший был задержан.