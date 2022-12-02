Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

Фото: Известия/ Дмитрий Коротаев Александр Шелеменко и Магомед Исмаилов

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Суперсерия. Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов

В рамках намеченного на субботу, 3 декабря, турнира RCC 13 пройдет 16 боев. Главным событием станет поединок между двумя звездными представителями MMA в категории до 83,9 килограмм. Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко выйдет в октагон против Магомеда Исмаилова. Их схватка изначально рассматривалась как главный бой 2022 года. Он должен был состояться еще в августе, но из-за травмы Исмаилова оказался перенесен. И теперь данное мероприятие под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» наконец должно состояться в Екатеринбурге.

3 декабря: 15:00, начало турнира; 18:00, начало основного карда; 21:30, главный бой. КРК «Уралец» (Екатеринбург). Прямая трансляция на «РЕН ТВ»

Фигурное катание

Фото: Известия/ Дмитрий Коротаев Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Прыжковый турнир

В ноябре закончилась основная часть Гран-При России, а в конце декабря в Красноярске должен пройти чемпионат страны. Между этими двумя главными соревнованиями сезона для российских фигуристов будет пауза, которую заполнит необычный формат в виде прыжкового турнира. В нем примут участие представители одиночного катания и спортивные пары. На лед выйдут лучшие ученики Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Евгения Плющенко и других тренеров.

К сожалению, в турнире не сможет принять участие серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Но и без нее турнир обещает быть крайне напряженным.

3 декабря, 12:30, личный турнир, отборочный раунд. 4 декабря: 14:00, командный турнир; 16:45, личный турнир, финал. СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Первом канале» и сайте «Первого канала»

Художественная гимнастика

Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров Лала Краморенко

Турнир «Небесная грация-2022»

Второй год подряд в России пройдет организованный Алиной Кабаевой турнир, имеющий необычный формат. Спортсменки будут соревноваться по смешанным правилам, часть которых относятся к современной художественной гимнастике, а часть — действовала до 2005 года.

Так, кроме упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой участницы будут выступать со скакалкой. На взрослых стартах этот предмет не используется с 2011 года, оставаясь только у юниоров. В ближайшие дни в Сочи участие в «Небесной грации» примет трехкратная чемпионка мира среди юниоров, главная молодая звезда России в этом виде спорта Лала Крамаренко, а также еще несколько гимнасток из числа лидеров нашей сборной.

2-4 декабря. «Академия художественной гимнастики» (Сочи)

Футбол

Матч звезд Кубка России

Необычное мероприятие под эгидой РФС пройдет в эти выходные в Москве. Выставочный матч между смешанными командами участников Кубка России по футболу соберет лучших игроков разных клубов. В нем примут участие сборные Пути РПЛ и Пути регионов — двух разных сеток турнира, по которому команды движутся к финала.

В этой встрече примет участие сразу нескольких современных звезд РПЛ — Сергей Пиняев, Алексей Сутормин, Александр Солдатенков, Иван Игнатьев, Павел Мелешин и многие другие.

3 декабря, 13:00. Music Media Dome. Прямая трансляция «Матч ТВ»

Смешанные единоборства

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев Сергей Павлович

Турнир UFC on ESPN 42. Тай Туиваса — Сергей Павлович

Главным боем вечера UFC во Флориде будет поединок в полусреднем весе между американцами Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом. Но наибольший интерес у российских зрителей скорее всего вызовет противостояние в рамках главного карда в тяжелом весе, где наш Сергей Павлович встретится с австралийцем Таем Туивасой. Наш топовый боец выйдет в октагон впервые с июля, когда в Далласе красиво победил техническим нокаутом известного американца Деррика Льюиса. Теперь 30-летний спортсмен намерен закрепить успех.

4 декабря, 06:00 — 08:30 . Арена «Amway Center» (Орландо, США). Прямая трансляция на «Матч! Боец»

Хоккей

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ

Неделя звезд хоккея традиционно является одним из самых ярких событий в календаре сезона КХЛ. В этом году она пройдет в Челябинске, и эту серию мероприятий особенно ждали болельщики и участники, поскольку провести ее не удавалось почти три года. Всему виной ковид. Но теперь лучшие игроки своих команд соберутся на Урале. Главное событие — Матч звезд КХЛ — состоится в конце следующей недели, а в ближайшие выходные пройдет начальный этап Недели звезд. Сначала будет проведен Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), где соберутся лучшие молодые игроки России, четверо из которых отберутся для участия вместе со взрослыми хоккеистами на Матче звезд КХЛ. А затем зрители увидят Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), где также будут собраны лучшие представительницы нашего чемпионата.

3 декабря, 12:45, Кубок вызова МХЛ. 4 декабря, 10:45, Матч звезд ЖХЛ. Ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»