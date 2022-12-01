ДТЭК сообщила о взрывах на предприятиях энергоотрасли Украины

Компания ДТЭК, которая является самым крупным частным инвестором в украинскую энергетическую отрасль, рассказала о том, что на ее предприятиях произошли взрывы и два сотрудника получили ранения. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе компании.

«Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — указано в пресс-релизе.

Известно, что ликвидация последствий взрыва уже начата, детальная оценка повреждений будет произведена позднее. Для безопасности большей части персонала предприятий в данный момент на них находятся только критически необходимые кадры.

Ранее 1 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Этим утром тревога прозвучала в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».