Более 50 врачей привлекла программа «Земский доктор» в Крым

В Крым в 2022 году по программе «Земский доктор» приехали работать 55 врачей. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

По данным на конец ноября, в Бахчисарайский район переехали 13 врачей, в Кировский — восемь, в Белогорский и Симферопольский — по шесть, в Ленинский — пять, в Советский и Красногвардейский — по три человека.

Еще по два врача приехали работать в город Старый Крым, Первомайский и Черноморский районы, по одному — в Алушту и Красноперекопск, Раздольненский, Сакский и Нижнегорский районы, пишет ИА «Крыминформ».

«В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и врачи других узких специальностей», — рассказал Аксенов.

Между тем по программе «Земский фельдшер» в регионе начали работать 22 человека. Половина из них устроилась в Симферопольском районе. Речь идет о фельдшерах скорой помощи, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а также медсестрах.