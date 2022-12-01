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Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами

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Фото: REUTERS/Cindy Liu
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Два посольства Украины получили письма с угрозами. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, 1 декабря.

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«Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз», — сказал он агентству «Укринформ».

По словам Кулебы, вскоре украинский МИД «выйдет с официальным комментарием по этому поводу». Он отметил, что «есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания».

При этом министр не уточнил, какие именно пришли угрозы.

1 декабря посольство РФ в Испании заявило об осуждении любых угроз и террористических актов после того, как неизвестными были отправлены пакеты со взрывчаткой в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд других испанских учреждений, пишет «Москва 24».

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел 30 ноября. Сообщалось, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства, сообщает телеканал «Звезда».

Испанские власти сочли инцидент терактом. Национальный суд рассмотрит происшествие, судья Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию Испании сообщило, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.

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