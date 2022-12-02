Москвичей предупредили об усилении морозов на следующей неделе

Холодная и морозная погода продержится в Москве еще не меньше недели, при этом в этот период в регионе не будет осадков. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Известиям» сообщил синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Холодная и морозная погода продержится достаточно долго — этот период будет продолжительностью никак не меньше недели. Да, в пятницу и субботу у нас ожидается небольшое ослабление морозов, ну очень небольшое, может быть, даже обычному глазу не будет заметно, градуса на 2–3, но затем с появлением нового антициклона с севера-востока морозы снова прибавят», — рассказал он.

По словам специалиста, начиная с понедельника ночные температуры в Москве опустятся до –15 градусов, а днем столбики термометров прогнозируются на уровне около 10 градусов мороза.

«То есть это погода совсем не для начала декабря. Второй важный элемент этой погоды — то, что она будет без осадков и лишь морозные туманы по утрам будут напоминать о том, что когда-то были снегопады. Вот где-то на рубеже 7–8 декабря можно только ожидать переход к другой погоде и со снегом, и с более высокой температурой», — резюмировал Шувалов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал усиление морозов в Москве на следующей неделе. По словам синоптика, ожидается погода «уже по-настоящему январская». Специалист уточнил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона. Это также обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели: оно превысит 771–775 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.