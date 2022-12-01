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Еще около 30 новых остановок появятся на улицах Орла до конца декабря

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На улицах Орла до конца года планируют установить еще 29 новых остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первые остановки уже появились на Карачаевском шоссе, где сейчас завершается ремонт по нацпроекту. Всего там установят пять конструкций. Работы выполняет подмосковная компания ООО «Меридиан».

Еще пять павильонов подрядчик установят на Кромском шоссе, три — на улице Комсомольской, две — на Октябрьской, по одной — на Московской и Лескова.

Как уточняет InfoOrel.ru, в среднем планируется устанавливать по одному объекту в день и завершить работы до конца декабря.

Кроме того, в процессе подписания сейчас находится контракт с ООО «СБМ». До конца года фирма должна смонтировать еще 12 остановочных павильонов, большая их часть появится в Зареченском районе.

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