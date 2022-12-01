В Тюмени в тестовом режиме открыли движение по новой дороге
В Тюмени завершили строительство нового участка улицы в Тюменской слободе и открыли по нему движение в тестовом режиме. Об этом сообщает городская администрация.
«Подрядная организация завершила работы по продлению улицы Андрея Бушуева на 120 м в двухполосном исполнении и возведению эстакады. Открыта отдельная переходно-скоростная полоса для въезда и выезда со стороны примыкания автомобильной дороги «Обход города Тюмени», — говорится в сообщении властей.
Также установлен и запущен в работу светофор на пересечении улиц Бушуева и Уездной, пишет портал «Наш город». Специалисты сейчас изучают ситуацию на данном участке, чтобы при необходимости скорректировать работу светофора.
В 2023 году планируется обустройство тротуаров. К их строительству подрядчик приступит после наступления подходящих погодных условий. Также вдоль улицы Уездной установят остановочные павильоны.