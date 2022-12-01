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РФ сняла запрет на поставки овощей и фруктов с 20 предприятий Молдавии
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РФ сняла запрет на поставки овощей и фруктов с 20 предприятий Молдавии

Россельхознадзор разрешил возобновить поставки овощей и фруктов с 20 предприятий Молдавии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россельхознадзор разрешил возобновить поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 1 декабря.

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«Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова со 2 декабря разрешает отгрузку указанных товаров с 20 предприятий», — говорится в сообщении.

В частности, ограничения сняты в том числе с G.T. Scutaru Victor, Mistin Com SRL и SRL Fresh Time, передает RT.

Решение было принято на основании анализа поступающей на территорию России продукции молдавских предприятий, для которых ранее были сняты ограничения, передает НСН.

Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа 2022 года из-за систематических выявлений карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.

Ранее, 7 октября, Россельхознадзор разрешил поставлять фрукты и овощи с трех предприятий Оргеевского района Молдавии. Ввоз сельхозпродукции из других регионов Молдавии в Россию по-прежнему запрещен.

16 августа президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия хотела бы возобновить поставку фруктов в Россию.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, 10 августа поручила госаппарату республики решить проблему с экспортом продукции на территорию России. Она отметила, что страна должна не допускать того, чтобы в молдавской экспортируемой продукции были вредители.

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