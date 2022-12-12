День Конституции – 2022: история и традиции праздника

12 декабря в России отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят на всенародном голосовании в 1993 году. Что изменилось в документе и какие традиции связаны с праздником — в материале «Известий».

Когда утвердили Конституцию

Нынешний основной закон — пятый из принятых. Он был утвержден 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Выбор в пользу новой Конституции сделали больше трети граждан. В документе 137 статей и два раздела, он определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

День Конституции Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Конституцию составляли в течение 3,5 года более тысячи человек. Всё время, пока готовился закон, новая Россия жила по прежнему документу эпохи СССР. Всего предлагалось 20 проектов, но в итоге выбрали совместный труд ученых и юристов под руководством политика Сергея Шахрая, народного депутата и правоведа Сергея Алексеева и мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Современной редакции предшествовали Конституция РСФСР 1918 года и первая Конституция СССР 1924 года. Затем страна жила по еще двум высшим правовым актам: сталинской от 1936 года и брежневской — 1978 года.

Автор цитаты «Основной объем Конституции — про права и свободы человека и гражданина. Если мы пойдем по тексту Конституции, то увидим: нам еще предстоит достичь того уровня, который в ней задан», — заявил «Известиям» один из авторов документа член комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев.

Знают ли россияне свою Конституцию

В 2018 году ВЦИОМ провел исследование, которое показало, что 23% граждан не знакомы с основным законом и никогда его не читали, еще 69% имеют о нем общее представление. Хорошо ориентируются в документе около 6% человек. При этом опрос ВЦИОМа от 2017 года показал, что более половины россиян считают необходимым внести в закон изменения .

Среди поправок предлагалось прописать минимальный размер оплаты труда и пенсии, закрепить право на бесплатное здравоохранение и образование, а также зафиксировать наказание за коррупцию.

— Порой люди просто не понимают, что именно должно быть прописано в Конституции. В понимании многих это «некий талмуд, в котором есть ответы на все вопросы», — пояснил «Известиям» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

День Конституции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сколько поправок внесли в Конституцию

Всего в основной закон России включили более 250 изменений, которые коснулись устройства государственной власти, прав и свобод человека, названия регионов, а также семейных ценностей и заботы о сохранении природы. Последние поправки в октябре 2022 года внесли в связи с принятием в состав страны новых территорий. Аналогично в 2014 году появились изменения после присоединения Республики Крым и Севастополя.

Масштабная редакция произошла в июне 2020 года. Она расширила полномочия президента, парламента и правительства, установила запрет чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Также поправки закрепили социальные гарантии государства перед гражданами: величину МРОТ и обязательную индексацию пенсий и пособий.

День Конституции Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин (слева направо) на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Необычные факты о Конституции

— Современная версия Конституции во многом соответствует советской редакции от 1978 года. Историки нашли в ней сходство с положениями главного закона Франции.



— У российских республик (а их теперь 24) есть еще и дни собственных конституций. Так, 6 ноября этот праздник отмечают в Татарстане, 26 июля — в Дагестане, а 11 апреля — в Крыму. Право на собственную конституцию у республик прописано в ст. 5.

— «Экземпляр № 1» основного закона хранится в кремлевской библиотеке. Так называют документ, на котором глава государства держит правую руку во время инаугурации. Текст присяги президента закреплен в ст. 82. С 1996 по 2000 год «Экземпляр № 1» являлся официальным символом власти.

День Конституции Рука Владимира Путина на Конституции РФ во время произнесения им присяги Фото: ТАСС/Алексей Панов

— Впервые Конституция в России едва не была принята в эпоху правления Александра I. Однако в результате император от этого решения отказался. Частично с этим событием историки связывают восстание декабристов 1825 года.

— В 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в космосе. Одна брошюра находилась на станции «Мир», а другая — на борту МКС. В первый раз ее привезли на орбиту с практической целью: космонавт Сергей Авдеев собирался получить юридическое образование и попросил текст для подготовки.

Как связаны Конституция и Конституционный суд

Главной целью такого суда является защита основ конституционного строя, а также прав и свобод граждан, верховенство основного закона на всей территории страны. По запросу президента, сенаторов и депутатов КС дает толкование параграфов Конституции.

Например, когда в 2013 году ЕСПЧ выступил с предложением внести поправки в главный российский закон, Конституционный суд постановил, что Москва может игнорировать решения международных инстанций, если они противоречат основному документу страны. (Комментарий на эту тему оставил в колонке «Известий» издатель The National Interest Дмитрий Саймс.)

«Конституция убедительно доказала свою эффективность и еще многие десятилетия будет оставаться надежным правовым фундаментом страны», — подчеркнул в своей речи в 2020 году Владимир Путин.

День Конституции Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Как отмечают 12 декабря — выходной или нет

День Конституции был праздником на протяжении 10 лет, с 1994 по 2004 год. Начиная с 2005-го он считается просто памятным и рабочим днем, хотя попытки вернуть статус выходного неоднократно предпринимали российские политики и сенаторы. В этот день улицы и дома украшают флагами, по вечерам проходят концерты и световые шоу.

Также к этому дню приурочен общероссийский прием граждан, в который представители органов власти отвечают на вопросы жителей. У праздника есть и своя традиция: 12 декабря достигшим 14 лет россиянам торжественно вручают паспорта, а заслуженным юристам и судьям — почетные грамоты.