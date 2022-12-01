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Фитнес-тренер рассказала о помощи спорта в борьбе со стрессом

Фитнес-тренер Новикова рассказала о помощи кардиоупражнений в борьбе со стрессом
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Фитнес-тренер Полина Новикова объяснила в четверг, 1 декабря, как спортивные тренировки помогут в борьбе со стрессом. При этом эксперт призвала дозированно использовать спорт в качестве лекарства.

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«Излишнее упорство сыграет с вами плохую шутку. Не стоит записываться на три тренировки подряд. Дайте своему организму отдохнуть. Перетренированность будет лишним стрессом для вашей психики и вашего тела», — рассказала она в беседе с Pravda.Ru.

Новикова посоветовала подбирать активность, учитывая собственные предпочтения. Если на первом занятии не всё будет получаться, не стоит отступать.

По словам специалиста, в организме прежде всего от стрессов страдает сердечно-сосудистая система.

«Поэтому любые кардиоупражнения могут помочь справиться с беспокойным состоянием. На самом деле любая физическая активность поможет вам справиться со стрессом, неважно, бокс это, йога или шахматы. Она будет отвлекать вас от беспокоящих вас обстоятельств и, соответственно, улучшать психоэмоциональное состояние», — объяснила Новикова.

Фитнес-тренер уточнила, что выплеснуть негативные эмоции помогут единоборства либо кроссфит, а йогу либо растяжку рекомендуется выбирать тем, кто хочет расслабиться.

«Во-первых, во время тренировки у нас вырабатываются гормоны радости — эндорфины. Во-вторых, вместе с потом во время физической активности у нас выходят шлаки из организма, лишняя вода, мы становимся крепче, начинаем лучше спать, лучше себя чувствовать. И это напрямую влияет на наше психоэмоциональное состояние», — объяснила Новикова.

Благотворное влияние на человека оказывает смена обстановки, общение с новыми людьми. Это разгружает эмоциональную систему и отвлекает, что тоже благоприятно сказывается на ментальном здоровье, заключила она.

29 ноября психолог и бизнес-коуч Анна Жюсталь дала советы по борьбе с тревогой и эмоциональным выгоранием, пишет RT.

По словам специалиста, для восполнения внутреннего ресурса очень важно остановиться и заглянуть внутрь себя, попытаться услышать свое подсознание. Можно также устроить себе «праздник непослушания», дать волю чувствам и воплотить в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными.

Ранее в ноябре врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что выгорание на работе приводит к депрессии, патологиям ЖКТ, обострению хронических заболеваний.

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