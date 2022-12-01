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Эксперт усомнился в правдивости видео с печатающей силой мысли обезьяной

Эксперт Конышев усомнился в правдивости видео с печатающей силой мысли обезьяной компании Neuralink Илона Маска
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Фото: СNET
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Видеозапись, на которой обезьяна якобы силой мысли выводит на нейроинтерфейсе слова с просьбой о еде, — это просто красочная иллюстрация. Такое мнение в четверг, 1 декабря, в беседе с «Известиями» выразил руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ и генеральный директор группы компаний «Нейроботикс» Владимир Конышев.

Соответствующее видео бизнесмен Илон Маск представил в рамках презентации своей компании Neuralink. На кадрах видно, как животное написало на экране «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?»

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«Во время презентации совершенно магически на экране появились слова английскими буквами на человеческом языке. Конечно, вызывает сомнения, что это правда. Обезьяны не мыслят языком, может быть, они мыслят образами. Она может думать о еде. Но написать фразу «дайте мне поесть» она не может. Как она не может и поздороваться. Поэтому, на мой взгляд, это просто красочная иллюстрация», — считает эксперт.

По его словам, на самом деле программа может фиксировать несколько состояний, когда в мозге активируется участок, отвечающий за еду, и интерпретировать это как фразу «хочу есть».

«Всё это в стиле Илона Маска: представить будущее, которого еще нет, уже сейчас. Если бы это было правдой, то почему бы не дать этой обезьяне клавиатуру, чтобы она написала слова. Если обезьяна понимает, что такое буквы, то она может сделать это и пальцами. Но этого нет», — добавил Конышев.

Презентация Neuralink прошла в ночь на 1 декабря. На кадрах показанного ролика видно, что обезьяна без использования своих рук перемещает курсор на экранной клавиатуре, составляя понятную человеку просьбу. Маск назвал такую технологию «телепатической печатью». Бизнесмен пояснил, что такой результат удалось достичь, благодаря вживлению в мозг животного чипа N1, который преобразует нейронные импульсы в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

Маск добавил, что компании удалось создать канал, который посылает сигнал от животного к компьютеру, однако сейчас Neuralink пытается научить обезьян понимать сигналы, исходящие от компьютера.

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