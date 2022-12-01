В Нижнем Новгороде стартовал новый этап развития электротранспорта

В Нижнем Новгороде стартовал второй этап инвестиционной программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Соответствующий документ на площадке Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор компании «Оператор электродвижения» Алексей Тихонов.

Второй этап инвестпрограммы предполагает запуск проектов по переводу общественных и коммерческих автопарков на электротранспорт. Ранее в рамках первого этапа, предусмотренного соглашением от 3 июня, в регионе начали создавать сеть быстрых зарядных станций. Ими уже можно будет воспользоваться до конца года.

Нижегородская область стала первым регионом, где до 2030 года планируется реализовать комплексный проект по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры.

В задачи «Оператора электродвижения» входит эксплуатация и сервисное обслуживание сети зарядных станций, а также ее расширение с учетом потребностей местных жителей. Компания примет участие в аналогичных проектах и в других субъектах РФ, где уже приняты решения о развитии электротранспорта.

В августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в стране на период до 2030 года. В документе, в частности, говорится о необходимости создания в России соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, включая развитие сети электрозарядных станций, а также о стимулировании спроса на электротранспорт.