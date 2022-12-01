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Названы причины снижения доли евро и доллара на денежном рынке Мосбиржи

Эксперт Веретенникова: одной из причин снижения доли евро и доллара на денежном рынке Мосбиржи стала политика девалютизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Существуют несколько причин снижения доли евро и доллара в торгах на Московской бирже, рассказала «Известиям» 1 декабря вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

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Ранее в этот день директора департамента денежного рынка площадки Сергей Титов сообщил РБК, что в начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций начала снижаться, и в настоящее время доля доллара и евро составляет меньше 1%.

«После блокировки российских ЗВР (золотовалютных резервов. — Ред.) желание участников рынка избегать валют недружественных стран вполне обоснованно. Активы в долларах и евро могут быть заморожены, например, при введении санкций против НРД (Национального расчетного депозитария. — Ред.) и НКЦ (Национального клирингового центра. — Ред.), угроза по-прежнему вполне реальная, несмотря на то что в октябре санкции всё-таки не были введены», — объяснила Веретенникова.

По ее словам, если такое нежелательное событие произойдет, про валютные операции в долларах и евро на бирже можно будет забыть.

Еще одной причиной снижения доли евро и доллара аналитик назвала политику девалютизации, которую проводит Центробанк. Цель такой политики заключается в максимальном уходе от использования валют недружественных стран и переходе на расчеты в национальных валютах между участниками рынка.

Отвечая на вопрос о том, может ли денежный рынок Мосбиржи остаться полностью без долларов и евро, эксперт предположила, что в долгосрочной перспективе это вполне реально.

«Уже сейчас отмечается наращивание объема торгов юанем и другими валютами дружественных стран, например, тенге. Далее к этим валютам может также присоединиться и белорусский рубль, и рупия. Это будет происходить по мере того, как будет снижаться товарооборот с недружественными странами, и у России будут появляться новые торговые партнеры», — заключила Веретенникова.

Ранее, 29 сентября, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключила возможность остановки биржевой торговли долларами США и евро. В то же время старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский назвал маловероятным прекращение биржевой торговли долларами и евро, несмотря на то, что «валюты всё больше становятся «токсичными» и происходит активная дедолларизация и деевризация экономики».

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