Путин отметил, что компании, продающие бизнес за доллар, хотят вернуться потом в РФ

Путин отметил, что компании, продающие бизнес за доллар, хотят вернуться потом в РФ

2022-12-01 18:24:11

2022-12-01 18:24:11

2022-12-01 18:24:11

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