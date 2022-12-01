Сквер на улице Звездной благоустроили в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском завершили благоустройство сквера на улице Звездной. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на администрацию горокруга.

Работы прошли на участке в районе дома № 12 по улице Звездной площадью 770 кв. м. Благоустройство стартовало еще в мае 2020 года, но в декабре контракт с подрядчиком был расторгнут из-за постоянных срывов сроков.

Как рассказала замглавы городской администрации Наталья Александрова, на территории обустроили пешеходные дорожки, лестничный переход с подходными площадками, освещение. Также были смонтированы детская площадка, система видеонаблюдения, спортивное оборудование.

Сквер благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ведется приемка работ.