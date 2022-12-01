Футболисты «Зенита» и «Спартака» дисквалифицированы на 6 матчей за массовую драку

Три игрока петербургского «Зенита» и три игрока московского «Спартака» будут дисквалифицированы на шесть матчей за участие в массовой драке перед серией пенальти во встрече VI туре группового этапа Фонбет – Кубка России. Об этом сообщил 1 декабря глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«За участие в массовой драке принято решение дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков «Спартака» Соболева, Селихова и Николсона на шесть матчей Кубка России каждого», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Глава КДК РФС также добавил, что «Зенит», в свою очередь, обращался в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой об отмене красных карточек Малкому и Барриосу.

«Мы получили протокол, что судья правильно удалил обоих. Таким образом, КДК не отменил красные карточки», — отметил Григорьянц.

В свою очередь гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже сообщил, что команда будет оспаривать дисквалификацию своих игроков и подавать апелляцию, сообщил портал 78.ru.

Ранее, 28 ноября, гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов осудил игроков футбольных клубов «Зенит» и «Спартак», которые устроили массовую драку после матча группового этапа Кубка России. Зотов заявил, что произошедший инцидент ― не лучшее проявление футбола. Он отметил, что помимо шести объявленных судьей красных карточек последуют еще санкции со стороны вышестоящих спортивных инстанций

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку по итогам матча заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время закончилось счетом 0:0. По итогам пенальти победу одержал «Зенит» со счетом 4:2.

По имеющейся информации, потасовка началась со стычки нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Затем футболисты буквально пошли друг на друга стенка на стенку. Участвовали в том числе и запасные игроки и тренеры. После драки с поля были удалены сразу шесть футболистов.

Матч стал последним для обеих команд в 2022 году. Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, «Зенит» встал на третью строчку с 11 очками и попал в нижнюю сетку плей-офф.