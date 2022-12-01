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Две улицы благоустроят за 95 млн рублей в Волгограде

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Улицы Коммунистическую и Ленина благоустроят в центре Волгограда за 95 млн рублей. Речь идет об участках в границах городского сада.

Аукцион на выполнение работ объявил МАЦ «Центр спорта и культуры». На улицах требуется снять старое асфальтовое покрытие, уложить новую плитку, смонтировать поливочный водопровод и освещение. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Также потребуется высадить цветы, в том числе розы и гортензии, и установить лавочки.

Работы необходимо выполнить до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на «Волгоград Арене» планируется установка скалодрома. На эти цели выделят 28,5 млн рублей.

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