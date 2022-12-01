Путин: нужно, чтобы люди в новых регионах почувствовали преимущества жизни в России

Жители новых российских регионов должны почувствовать все преимущества жизни в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 1 декабря, на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

«Это наши люди, мы должны сделать всё, чтобы их поддержать. Здесь прежде всего людям, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность. А России — закрепиться там основательно», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул также, что важнейшей задачей сейчас является интеграция жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в научную, образовательную, а также в социальную среду страны.

«Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги. Это касается всей социальной составляющей», — сказал Путин.

Президент подчеркнул также, что решения по этим важнейшим вопросам будут приняты.

29 ноября Путин призвал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему страны. Он отметил, что в связи с этим судейскому корпусу предстоит проделать серьезный объем работы, связанный с подбором кадрового состава, строительством новых зданий и техническим обеспечением деятельности судов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. 30 сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав страны новых территорий.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.