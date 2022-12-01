Инфекционист объяснила опасность тридемии

Одновременное заболевание несколькими инфекциями, которое часто называют тридемией, обычно протекает в тяжелой форме и встречается у людей с низким иммунитетом. Об этом 1 декабря рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Так она ответила на вопрос о том, что такое тридемия и насколько велики риски ее распространения в России.

«Для понимания, наверное, начну с того, что мы с вами никогда не заражаемся одним вирусом. Это миф. Мы всегда заражаемся облаком вирусов. И если бы наша иммунная система была несовершенна, не было бы врожденного иммунитета и приобретенного иммунитета, то мы бы с вами либо умирали сразу, либо превращались в непонятных существ», — отметила специалист.

По ее словам, вирусу нужно пройти сложный многоэтапный процесс при проникновении в организм. При этом чаще всего разные вирусы в одном организме являются антагонистами.

«Безусловно, иногда процесс происходит по-другому, когда человек сначала заражается одним вирусом, начинает им болеть, а потом при определенных условиях подхватывает другой вирус. И тогда действительно эти два вируса могут себя проявить в отношении утяжеления одной общей можно сказать инфекции. Такое состояние чаще всего происходит у людей с иммунодефицитом. И тогда может действительно протекать инфекция тяжело», — пояснила Малинникова.

Она добавила, что вакцинация и крепкий иммунитет помогут избежать такого состояния.

8 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала маловероятным риск тридемии в России. При этом она отметила, что существует риск заразиться двумя инфекциями одновременно, и такие случаи наблюдались в России. Так, были зафиксированы случаи заражения гриппом и респираторно-синцитиальной инфекцией.