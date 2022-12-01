Реклама
Прямой эфир
Мир
Обнаруженную в посольстве США в Мадриде подозрительную посылку взорвали
Экономика
ЦБ не увидел поводов сохранять льготную ипотеку на новостройки в прежнем виде
Мир
В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Литвы
Мир
Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек признал, что лично подписал документы об отправке оружия на Украину
Общество
В РФ могут появиться новые службы психологической помощи гражданам
Происшествия
Мирная жительница погибла в Гольмовском из-за обстрела ВСУ
Общество
Путин заявил о необходимости сделать всё для поддержки жителей новых регионов
Мир
СМИ узнали о невозможности Франции продолжать поставку оружия Киеву
Мир
В Турции потерпел крушение одномоторный самолет
Экономика
Финансовый эксперт предрек повышение цен на «новогодние» продукты на 10–15%
Культура
В Минкультуры поддержали предложение Медведева о создании музея героев СВО
Сюжет:

В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Литвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ответит на высылку дипломата из Литвы. Об этом в четверг, 1 декабря, заявили в МИД РФ.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в министерстве «РИА Новости».

Ранее в этот день сотрудник посольства РФ в Вильнюсе был объявлен персоной нон грата якобы «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Ему было приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

До этого, 3 октября, Литва сообщила о высылке временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Спустя два дня Россия в качестве ответной меры выслала временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Тогда же Россия остановила работу культурного центра посольства Литвы в Москве. Причиной названы враждебные действия Литвы к РФ.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022