В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Литвы

Россия ответит на высылку дипломата из Литвы. Об этом в четверг, 1 декабря, заявили в МИД РФ.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в министерстве «РИА Новости».

Ранее в этот день сотрудник посольства РФ в Вильнюсе был объявлен персоной нон грата якобы «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Ему было приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

До этого, 3 октября, Литва сообщила о высылке временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Спустя два дня Россия в качестве ответной меры выслала временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Тогда же Россия остановила работу культурного центра посольства Литвы в Москве. Причиной названы враждебные действия Литвы к РФ.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.