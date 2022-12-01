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ФСВТС раскритиковала инициативу США о производстве советского оружия в Европе

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявила, что через инициативу госсекретаря США Энтони Блинкена о возобновлении производства советского оружия в Европе Вашингтон подталкивает союзников к нарушению контроля за вооружениями. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба ведомства.

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«Своим заявлением о необходимости возобновления производства военной техники по советским лицензиям для их последующей передачи Украине руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями», — говорится в заявлении.

В ФСВТС отметили, что Россия в таком случае оставляет за собой право на ответные меры.

«Считаем, что накачивание Украины оружием США и их сателлитами заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведет к дальнейшей эскалации конфликта», — резюмировали в ведомстве.

Накануне Блинкен заявил, что часть инвестиций от стран НАТО может быть направлена на совершенствование систем времен СССР, а также обеспечение боеприпасов к ним, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву. В частности, по словам Столтенберга, в альянсе идет дискуссия о предоставлении украинской стороне систем ПВО Patriot.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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