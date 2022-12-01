Названы последствия в случае запрета импорта алюминия из России

Россия является вторым после Китая производителем алюминия. Если эмбарго на российский металл будет введено, то это вызовет стремительный рост цен, рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Спрос на алюминий постоянно растет, этот металл востребован в различных секторах промышленности. При этом на фоне обсуждения запрета импорта алюминия из РФ Евросоюз (ЕС) и США в этом году наращивают поставки российского алюминия, объяснил эксперт, уточнив, что за январь–сентябрь 2022 года Соединенные Штаты увеличили импорт на 29%.

В то же время, по его словам, данные за сентябрь показывают снижение закупок. По итогам сентября США купили алюминия и изделий из него на $1,4 млн — минимум с февраля 2019 года, рассказал эксперт.

«Поставки алюминия в Европу за тот же период (январь–сентябрь 2022 года) выросли на 49%, до €2,3 млрд. Рост спроса в ЕС продолжается из-за энергетического кризиса, в результате которого местные производители сокращают или полностью останавливают производство», — отметил Вавилов.

Экспорт в Китай увеличился до рекордных значений, достигнув €1 млрд за десять месяцев 2022 года.

«Россия — второй после Китая производитель алюминия, и если эмбарго на наш металл будет введено, то это вызовет стремительный рост цен. В результате больше всего пострадает в очередной раз Европа, США же смогут заместить поставки из РФ и развить свое производство, заработав на сложившейся ситуации», — подчеркнул Вавилов.

Специалист считает, что такая ситуация похожа на обстановку на рынках нефти и газа.

«Штаты процветают, зарабатывая и развивая свою промышленность, ЕС теряет деньги и идет по пути деиндустриализации», — добавил он.

При этом для РФ потеря основного рынка сбыта металла в лице ЕС приведет к временным потерям в доходах бюджета страны. Однако, как и в ситуации с энергоресурсами, будут найдены новые рынки сбыта и пути обхода санкций, а выросшие цены помогут компенсировать снижение объемов продаж, объяснил эксперт.

«С учетом снижения производства алюминия в Китае из-за желания страны снизить загрязнение атмосферы часть поставок может уйти туда. Такая переориентация уже в процессе», — уточнил он.

Кроме этого, планируется развивать внутренний рынок, напомнил Вавилов.

«Уход иностранных производств из нашей страны и стремление развития отечественных авто-, авиа-, IT-отраслей будут способствовать увеличению использования алюминия внутри страны», — заключил он.

Ранее, 13 ноября, независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что запрет на поставки в Европу меди и никеля из России привел бы к региональному промышленному кризису.

24 октября Reuters сообщило, что пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как такие рестрикции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний.

1 августа президент России Владимир Путин заявил, что в фокусе внимания должен быть рост внутреннего спроса на продукцию металлургии. Глава государства также подчеркнул, что РФ всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж вне зависимости от каких бы то ни было «политических передряг».

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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