МЧС Армении: погибшие при крушении самолета B55 были россиянами

Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщает пресс-служба МЧС республики 1 декабря.

Как указали в ведомстве, на месте крушения были найдены обгоревшие тела двух пилотов — граждан РФ.

«А.П. 1979 года рождения и В.Р. 1983 года рождения, граждане РФ», — сообщили в пресс-службе.

Самолет В55 разбился и загорелся в районе села Джрабер Котайкской области Армении 1 декабря. Воздушное судно выполняло рейс Ереван – Астрахань.

20 ноября на востоке Японии сверхлегкий самолет упал в поле около города Бандо. В результате трагедии погибли два человека. Один из диспетчеров рассказал, что самолет перестал выходить на связь и упал практически сразу после взлета. Причины и обстоятельства крушения выясняются.