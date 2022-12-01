Горный мастер ожидает суда за гибель машиниста бульдозера в Приамурье

В Зейском районе Амурской области ожидает суда горный мастер золотодобывающей компании. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть машиниста бульдозера, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 8 мая 2022 года на разрабатываемом участке в 10 км от поселка Берегового. 56-летний машинист бульдозера, проезжая по участку, где ранее провалился экскаватор, сам провалился в заполненный водой котлован. Водитель не смог выбраться из кабины и утонул, пишет Амурская Служба Новостей.

Следствие полагает, что мастер должен был запретить доступ на опасный участок с провалом и огородить его, но не дал соответствующих указаний.

«Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, занимая руководящую должность в золотодобывающей компании, обязан был обеспечивать соблюдение работниками правил безопасности при ведении горных работ», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы будут переданы в суд в ближайшее время, уточняет ИА PriamurMedia.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.