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Вице-канцлер ФРГ Хабек признал, что лично подписал документы об отправке оружия на Украину

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Фото: REUTERS/MICHELE TANTUSSI
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Министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что лично причастен к отправке на Украину оружия, из которого будут стрелять по российским военным. Об этом он заявил в беседе с журналом Stern в четверг, 1 декабря.

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В интервью Хабек подчеркнул необходимость поставок оружия на Украину. «Я ни на секунду не сомневаюсь в правильности поставок», — сказал он.

При этом вице-канцлер добавил, что эти поставки могут показаться кому-то спорным решением.

«И всё же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что какое-то количество из 300 тыс. российских новобранцев будет ранено или погибнет — в том числе от оружия, которое мы послали. И, в частности, я лично. Это моя подпись стоит на разрешении», — заявил Хабек.

Он также назвал поставки вооружения Киеву «как правильными, так и дерзкими».

25 ноября стало известно, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot. При этом власти ФРГ посчитали, что передача комплексов Patriot станет совершенно новым шагом в рамках помощи Киеву, и напомнили, что страна уже поставила на территорию Украины системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что Киев получил от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, ранее обещанных украинской стороне. Как отмечалось, они используются для защиты украинской критической инфраструктуры.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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