Врачи заявили о переполненности отделений травматологии в Казани

В Казани с появлением гололедицы резко выросло количество обратившихся к травматологам за помощью. Так, в казанской городской клинической больнице № 7 пациентами переполнены три отделения травматологии. Все они пострадали из-за гололеда.

По словам травматолога-ортопеда больницы Булата Зиатдинова, которые приводит ИА «Татар-информ», любая непогода вызывает всплеск травматизма. Часто он бессмысленный — люди в непогоду выходят на улицу просто так, а не по экстренным делам. Так, в травматологии находятся женщины 50+, решившие в гололед сходить «за молоком».

Медик сказал, что в среднем в больницу госпитализируют с тяжелыми травмами до 18 человек. В числе повреждений — переломы бедра, позвоночника, голени, плеча. Иногда пациентам приходится проводить операции по замене сустава.

Зиатдинов также раскритиковал состояние городских улиц, которые никак не могут очистить после ледяного дождя. Качество покрытий он назвал низким. По словам травматолога, это проблема не только Казани, но и всех городов-миллионников, когда центральные дороги чистят, а дворы нет, отмечает Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя закрыли канатную дорогу, связывающую Бор и Нижний Новгород. Мэр города Юрий Шалабаев поручил провести обработку тротуаров, остановок и переходов, чтобы избежать травматизма среди пешеходов.