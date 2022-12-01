Зимнюю автодорогу до отдаленных поселений открыли в ХМАО

С 1 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе открыли автозимник до отдаленных поселений. Дорога свяжет Ханты-Мансийск с Талинкой и Белогорьем.

По данным департамента дорожного хозяйства ХМАО, протяженность автодороги составит 19,65 км. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Подготовкой проезда занималась компания АО «Северавтодор».

На всем протяжении автозимника будут установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что ледовые переправы в ХМАО могут открыться раньше срока благодаря погодным условиям. Предполагается, что автозимники будут запущены 25 декабря.