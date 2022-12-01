Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о продолжении работы спецканала РФ и США по обмену заключенными
Мир
В Армении потерпел крушение самолет B55
Экономика
В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1700 за 1 тыс. куб. м
Армия
ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
Армия
Армия РФ уничтожила при освобождении Андреевки более 40 военных ВСУ
Происшествия
Три школьника пострадали в ДТП по дороге на конкурс в Подмосковье
Авто
В России могут перезапустить производство бензиновых моторов V8
Мир
В Испании перехватили отправленный премьеру конверт со взрывчаткой
Мир
В ЕС признали невозможность конфискации замороженных активов России
Политика
Дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили
Мир
В Измаиле под Одессой снесли памятник Суворову
Мир
Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ РФ

Внедорожник Lada Niva Travel получит хоккейную спецверсию

0
Фото: Lada 
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «АвтоВАЗ» намерена в скором времени предложить поклонникам хоккея специальную версию внедорожника Lada Niva Travel. Об этом 1 декабря сообщило агентство «Автостат».

Универсальный ответ: какой будет новая Vesta SW
Что известно об обновленной версии версии самого популярного российского универсала

Новая спецсерия внедорожника Lada Niva Travel анонсирована в рамках партнерства АвтоВАЗа и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Машина будет оснащена рядом специальных аксессуаров. Подробности о специальной хоккейной версии серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Автомобиль Niva Travel будет выставляться на стадионах в городах проведения хоккейного чемпионата, однако наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда — вездеходу Niva Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед «Встреча легенд».

Внедорожники Niva Legend и Niva Travel комплектуются бензиновым мотором мощностью 83 л.с. с крутящим моментом 129 Нм. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

По итогам десяти месяцев 2022 года в России было куплено 12 509 внедорожников Lada Niva Travel (–41,1% к тому же периоду 2021 года) и 10 715 автомобилей Niva Legend (–51,5% к показателям 2021 года).

28 ноября стало известно, что АвтоВАЗ намерен приступить к производству в январе 2023 года пяти моделей двух семейств, которые будут производить в 16 комплектациях. Lada Granta будет представлена на конвейере в январе 2023 года в виде седана, лифтбека и универсала Cross. Первые две модели будут производить в четырех комплектациях, версию Cross — в трех. На производство внедорожника Lada Niva в январе 2023 года предусмотрено пять комплектаций: три для версии Travel и две для Legend.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022