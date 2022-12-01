Внедорожник Lada Niva Travel получит хоккейную спецверсию

Компания «АвтоВАЗ» намерена в скором времени предложить поклонникам хоккея специальную версию внедорожника Lada Niva Travel. Об этом 1 декабря сообщило агентство «Автостат».

Новая спецсерия внедорожника Lada Niva Travel анонсирована в рамках партнерства АвтоВАЗа и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Машина будет оснащена рядом специальных аксессуаров. Подробности о специальной хоккейной версии серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Автомобиль Niva Travel будет выставляться на стадионах в городах проведения хоккейного чемпионата, однако наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда — вездеходу Niva Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед «Встреча легенд».

Внедорожники Niva Legend и Niva Travel комплектуются бензиновым мотором мощностью 83 л.с. с крутящим моментом 129 Нм. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

По итогам десяти месяцев 2022 года в России было куплено 12 509 внедорожников Lada Niva Travel (–41,1% к тому же периоду 2021 года) и 10 715 автомобилей Niva Legend (–51,5% к показателям 2021 года).

28 ноября стало известно, что АвтоВАЗ намерен приступить к производству в январе 2023 года пяти моделей двух семейств, которые будут производить в 16 комплектациях. Lada Granta будет представлена на конвейере в январе 2023 года в виде седана, лифтбека и универсала Cross. Первые две модели будут производить в четырех комплектациях, версию Cross — в трех. На производство внедорожника Lada Niva в январе 2023 года предусмотрено пять комплектаций: три для версии Travel и две для Legend.