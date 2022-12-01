Мирная жительница погибла в Гольмовском из-за обстрела ВСУ

Жительница поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 декабря сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Он отметил, что погибшая женщина 1975 года рождения.

27 ноября жительница погибла в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района города со стороны Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня «Град».

В начале ноября мирная жительница погибла из-за обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, также был ранен мужчина.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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