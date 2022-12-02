Ценный рост

В последнее время дезинфляционный тренд постепенно сходит на нет, и инфляция начинает еженедельно расти всё активнее. Из наиболее актуальных данных Росстата следует, что увеличение потребительских цен в России ускорилось до 0,19% за неделю, которая закончилась 28 ноября, по сравнению с повышением на 0,11% за предыдущие семь дней. Таким образом, можно ожидать, по итогам года этот показатель будет в районе 12%, как и прогнозировал ЦБ.

Так, активно растут цены на авиабилеты, огурцы и помидоры, а за текущий год самым крупным оказалось увеличение стоимости бытовой химии и гигиенических товаров, а также автомобилей. С начала года машины подорожали на 29–39%, шампуни — на 36%, зубная паста — на 37%, а стиральные порошки — на 27%. Все эти позиции имеют не слишком большой, но ощутимый вес в расчетах инфляции, и без них рост цен по Росстату составил бы около 8%.

В следующем году есть все шансы увидеть инфляцию в полтора-два раза ниже текущей, но при условии, что в подсчетах в основном будут участвовать товары отечественного производства. Проблема в том, что завозная продукция станет продаваться по другим ценам уже не только из-за логистических проблем и санкций, но и из-за того, что производиться она будет по новой себестоимости, которая включит в себя все возросшие европейские и азиатские расходы на логистику, электроэнергию, человеко-часы, обслуживание производственных линий. Особенно это касается импорта из Европы.

Российским товарам после подъема в цене в последние пару лет практически некуда расти. За исключением увеличившихся рисков поломок производственных линий, которые в ценовом формате будут перекладываться на конечного потребителя. А вот западным — очень даже есть куда. Но нового витка такой инфляции, какая может в ближайшие пару лет охватить европейский континент, у нас не случится точно.

Росстатовские данные говорят о том, что первые пару месяцев года цены будут расти как обычно, на 0,5–1% с поправкой на сезонность товаров и спроса. Это происходит ежегодно, поскольку в праздники всегда фиксируется повышенный спрос на «новогодний стол» и подарки, в число которых входят и бытовая техника, и смартфоны, и иногда автомобили. Весной же с учетом эффекта крайне высокой базы тренд стандартного нормального роста цен может резко смениться, и не исключено, что на некоторое время в России установится дефляция.

Но по итогам 2023 года, если ситуация в мире будет примерно такой же, как сейчас, скачков цен ждать не стоит. Инфляция останется в районе 6–8% годовых. К слову, стоимость некоторых импортных позиций — от смартфонов и ноутбуков до товаров общего потребления — может даже несколько снизиться, так как постепенно проходят антироссийские настроения и смягчаются запреты на экспорт.

Но самый важный пункт — инфляция по Росстату сильно отличается от инфляции потребительской, поскольку ведомство считает оптовые закупки и цены. Для потребителя ситуация выглядит совсем по-другому. То есть если в этом году официальная инфляция будет в районе 12%, то потребительская — в полтора-два раза выше. Это, собственно, так и ощущается при покупках в магазинах.

В следующем году история будет точно такой же — при официальной оценке роста цен в 6–8% реальное увеличение стоимости товаров в магазинах будет не ниже 10% за год. Вместе с этим удорожание некоторых позиций, которые де-факто являются только или в основном импортными, таких как бананы, чеснок, бытовая химия, может быть сильнее — вплоть до 20–25%. Это будет связно с увеличением расходов на логистику и необходимостью проработки альтернативных маршрутов доставки, иногда с помощью посредников.

То же самое можно сказать о бытовой технике, но здесь должен начать вменяемо работать параллельный импорт и соглашения ЕАЭС в плане обслуживания товаров. Однако за базовый прогноз на следующий год можно брать 6–8% от Росстата и 10–12% — в магазинах. Меньше эти показатели точно не будут.

Автор — финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм»

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