Новые автомобили скорой помощи передали Рязанской области

В Рязанскую область доставили новые машины скорой помощи. Вручение ключей состоялось в торжественной обстановке, на церемонии присутствовал губернатор Павел Малков.

Больницы региона получат 15 новых автомобилей, среди которых 12 — на базе ГАЗ, три автомобиля — на базе УАЗ. Появится и новый реанимобиль, сообщает РИА «7 новостей».

Благодаря федеральной поддержке все машины оснащены необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС.

Автомобили экстренных служб отправят в Шацкий, Шиловский, Пронский, Милославский, Сапожковский, Сасовский, Сараевский, Клепиковский, Касимовский, Александро-Невский, Чучковский, Старожиловский и Кораблинский районы, уточняет 62INFO.ru.