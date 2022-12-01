Температуру выше нуля градусов прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют потепление в Омской области в середине декабря. Температура воздуха может превысить ноль градусов.

Согласно прогнозам, 10 декабря температура воздуха будет составлять около –16 градусов. 11 декабря потеплеет до –9 градусов. 13 декабря воздух вновь прогреется, вероятна плюсовая температура. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на сервис прогнозов Ventusky.

В начале декабря в регионе прогнозируется снегопад. Также осадки вероятны с 11 по 13 декабря. 15 декабря с повышением температуры вероятен дождь.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области синоптики прогнозируют аномальное похолодание. 2 декабря температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более.