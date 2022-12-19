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День ФСБ – 2022: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В России 20 декабря отмечают День Федеральной службы безопасности (ФСБ) — праздник работников спецслужб, стоящих на страже национальной безопасности. В 2022 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают историю и традиции праздника.

День ФСБ – 2022: история праздника

В революционный 1917 год в России появилась новая государственная структура — ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). Именно она стала родоначальницей всех современных спецслужб. Силами сотрудников организации обеспечивали порядок в стране, предотвращали диверсии и восстания.

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Спецслужбы неоднократно подвергались реорганизации и меняли названия. Орган, который теперь известен нам как ФСБ, в разное время назывался: Государственное политическое управление (ГПУ), Нарком внутренних дел (НКВД), Министерство госбезопасности (МГБ), Комитет госбезопасности (КГБ), Федеральная служба контрразведки (ФСК). Современное название структура приобрела в 1993 году.

Знаменательный день для сотрудников спецслужбы появился двумя годами позже. Соответствующий указ подписал президент России Борис Ельцин.

Нередко в День ФСБ поздравляют также внешних разведчиков из СВР и сотрудников Федеральной службе охраны (ФСО). Поэтому у торжества есть еще одно неофициальное название — День работника органов госбезопасности.

День ФСБ – 2022: традиции праздника

Многие мероприятия в честь сотрудников спецслужб проходят в закрытом для прессы режиме в связи с секретностью их деятельности. На торжественных собраниях руководство представляет к наградам отличившихся работников и вспоминает достижения спецслужб за последние годы.

Особый торжественный прием 20 декабря проходит в стенах Кремля. Как правило, праздник посещает сам президент РФ. Нередко организуют специальные концерты, и сотрудников ФСБ со сцены поздравляют артисты и общественные деятели.

СМИ тоже не обходят праздник стороной, готовя тематические репортажи и выводя на экраны историческую хронику.

За день до этого, 19 декабря, свой праздник отмечали сотрудники особого подразделения ФСБ — военные контрразведчики. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями торжества.

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