Глава МИД Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом

Москва со своей стороны никогда сама не просила о переговорах с Киевом, но при этом всегда готова услышать украинскую сторону. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, в этой связи обвинения в адрес властей России о том, что Москва якобы просит о переговорах с Киевом для того, чтобы выиграть время для сбора дополнительных сил на специальную военную операцию РФ по защите Донбасса, являются смешными.

«Ну это и смешно, и неприятно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — отметил Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Ранее в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе саммита глав дипломатических ведомств стран Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) отметил, что по мнению властей Турции, мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать шанс дипломатии шанс.

До этого, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о том, что альянс не заинтересован в дипломатическом решении ситуации на Украине.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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